新スタジアム整備のあり方を県や秋田市とともに議論してきた、ブラウブリッツ秋田は、“事業費への支援”をする方針の資金調達の現在の状況や、今後の活動方針について、5日、秋田放送の質問に回答しました。



メールで寄せられた回答の全文を掲載します。

【質問日・形式】

1月28日 メールにて送信



【回答受領日・形式】

2月5日 メールにて返信



【秋田放送が送付した質問】

①スタジアム整備に向けた1月中の資金調達に関する実績

1）訪問企業件数

2）確保済みの資金の額

3）募金活動に関する準備状況

4）その他 クラブとして活動実績だと考える取り組み 行事などあれば



②2月以降の資金調達に関する活動予定

1）訪問企業目標件数

2）調達を目指す資金の目標額

3）募金活動



③クラブ側が“支援”するスタジアムの事業費はどの程度か

（例:〇〇円、事業費の〇割程度、クラブとしての上限は〇〇円）



④クラブは「公設が絶対」と非公開協議で発言されていたが、そのお考えは変わりないか、民間による建設は断念したと理解すべきか



⑤秋田市側と整備に向けた協力関係を維持していくのが難しいと判断した場合、新たに別の市町村と協力して整備を進めていく可能性はあるのか

【ブラウブリッツ側の回答】

スタジアム整備に関する詳細なご質問をお寄せいただき、ありがとうございます。ご質問の内容には、その協議中の論点や、今後の方向性に直接関わる事項が多く含まれているため、整理が完了する前に、クラブとして個別の数値、実績、目標、結論部分のみを対外的にお伝えすることは、関係機関との協議や今後の検討に影響を与える可能性があると考えております。



また、本件は、民間資金も含めて、県および市において整備に向けた費用負担の在り方が検討されていることから、公共性の高い事業であると認識しております。クラブ単独の判断や見解として先行して発信することが必ずしも適切ではないと判断しております。そのため、誠に恐れ入りますが、③ならびに④については、現時点ではご質問への個別具体的な回答は差し控えさせていただきます。



① ②については下記の通り回答いたします。



■資金調達の活動状況および実績について（質問①・②について）



①（1）については、現時点で整備主体、収容規模、スタジアムのコンセプト等が確定していない状況にあるため 、具体的な資金調達のみを先行してお願いすることは、企業様に対する説明責任の観点から適切ではないと考えております。現在は営業活動の一環としてスタジアム整備に向けた協力体制の基盤づくりを優先しており、その中で県内外の企業様からスタジアム整備に関する寄付のご意向を多数いただいております。現在、令和8年1月19日に発足した「民間資金調達検討会」を中心に、経済界の皆様との意見交換や連携を深めているところです。その中で、昨年12月以降、以下のような具体的な支援の動きが始まっております。



1.株式会社花善様: 地域共生プロジェクトの一環として、『応援鶏めし ブラウブリッツ秋田仕様』を販売。お弁当 1 個につき 200円が新スタジアム建設のために寄付される取り組みを実施いただきました。



2.株式会社南海国際旅行様:3月8日開催のアウェイ戦（モンテディオ山形戦）におけるバスツアーを実施。旅行代金の一部（お一人様1,200円）を新スタジアム建設費用の寄付金として、同社より寄付いただくことが決定しております。



こうした事例を元に、各企業の枠組みの中で支援方法を検討いただいている会社が多数出てきております。その他、①（2）に関する具体的な金額については、今後の寄付の受け入れ方法や協議の状況によって異なるため、 現時点での暫定的な金額を公表することは混乱を招く恐れがあるため、数値としてお示しすることは差し控えさせていただきます。⑤については、一切考えておりません。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



今後、より具体的なことが整理され、関係機関とも共有・公表が可能な段階になりましたら、改めて説明の機会を設けさせていただきたいと考えております。