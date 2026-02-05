サッカーJ2のブラウブリッツ秋田は7日新たなシーズンの開幕を迎えます。いわゆる秋春制へのシーズン移行を前にした半年間の特別なシーズン。監督とキャプテンがキャンプ先の高知県からリモート形式で意気込みを語りました。



諸岡裕人主将

「高知で本当に素晴らしいトレーニングが毎日できて、本当に充実した毎日送れてましたし、コンディションのところも問題なく、開幕まで来られたかなと思ってます」





温暖な高知県でのキャンプは11年連続。新たなシーズンに向けてブラウブリッツ秋田が調整を続けています。Jリーグは今年、「8月に開幕して翌年6月ごろにシーズンを終える」いわゆる秋春制に移行します。それを前にした半年間限りの特別なシーズンが「明治安田J2・J3百年構想リーグ」です。ブラウブリッツを含むJ2と、J3に所属する、全40チームが4つのグループに分かれてまずはリーグ戦で争います。3年連続でキャプテンを務める諸岡裕人選手は秋春制のシーズンにつなげるためにも大事な半年間になると考えています。諸岡裕人主将「26ー27の開幕の時にしっかり自信もって自分たちのサッカーを出せるような準備をこの半年間でしなきゃいけないと思ってますし、そのためには、この1試合1試合無駄にできる試合ないと思っているので自分たちのスタイルでぶつかっていく、とても重要な半年間になると思うんで」ブラウブリッツで7シーズン目の指揮を執るのは吉田謙監督です。今シーズンのスローガン、「“信”秋田一体」については。「何を信念にこの半年間のシーズン、戦いたいでしょうか？」吉田謙監督「選手を信じ、秋田を信じ、信念は理屈を覆すと思います。熱く信念を持って戦います。信じることは愛することだと思います。信じない限り心のつながり、躍動は生まれない。信じてこそ、信じあってこそ人は強くなると思います。最後は人で勝負する！」ブラウブリッツは7日、神奈川の平塚市でJ1から降格してきた湘南ベルマーレとのシーズン開幕戦に臨みます。