プロ絵師夫婦YouTuberのなつめさんちが1月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。3COINSの格安タブレットについてのレビュー動画を公開した。

「なつめさんち」は、夫婦でプロの絵師としても活躍しており、124万人の登録者を獲得しているYouTuber。息のあった掛け合いや、クスッと笑える絵を活用したコンテンツで視聴者を楽しませている。

今回2人が紹介するのは、3COINSの『アクリルマーカーセット』（税込330円）と『10.1インチタブレット』（税込16500円）。アクリルマーカーについて妻のさやは「ラインナップすごくない？」とコスパの良さに反応した。そして夫のげんはタブレットのメモリについて言及。「3GBだと多分足りない」「6～8GBはほしい」と、イラストを描くために使うという視点で紹介した。

実際にタブレットを使ってみることに。今回は『アイビスペイント』を使って描いていくようだ。さやは描き心地について「ちょっと遅れを感じる」と正直に語った。とくに線画に苦戦したようで、普段2分で描いている自身のキャラクターを描くのに15分の時間がかかった。そしてげんは「楽しく作業ができない」ことを指摘し、イラストを描くためにはあまりおすすめはしないと語った。

続いてはアクリルマーカーセットを紹介。さやは「オシャレなくすみカラー」と色合いについて紹介し、げんも「使い勝手はいい」と気に入ったようだ。

今回の動画に視聴者からは「やって欲しかった」「わかりやすい」「気になってた…！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）