Faulieu.が、メジャー1stアルバム『MiX』を4月8日にリリースする。

（関連：チャットモンチー、SHISHAMOに続く期待のガールズバンドは？ ちゃくら、らそんぶる……今押さえておきたい4組を紹介）

本作は、“SWEET＆BITTER”という2面性をテーマに、全10曲すべてを書き下ろしたアルバム。リード曲「蒼い春」は、これまでのFaulieu.らしいハードロックサウンドを基調としながらも、爽やかさと明るさを感じさせる楽曲で、メジャーデビューへ踏み出す決意とこれからの未来へ向かう覚悟が真っ直ぐに描かれている。

収録曲3曲目の「初恋モーメント」は、4月から放送開始となるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のオープニングテーマに決定しており、サウンドも歌詞も遊び心たっぷりで可愛らしい楽曲だ。

同アルバムには、そのほかにも様々な表情の楽曲が収録されており、Faulieu.の持つ可愛らしさと芯の強さ、その両面を楽しめる一枚に仕上がっている。アルバム全体を通して、サウンドや曲調は多彩でありながら、移ろいゆく時代や日常の中で想いを胸に秘めながら生きる“すべての強がり女子たち”へのメッセージを一貫して描いているという。

あわせて公開されたジャケット写真は、アルバムタイトル『MiX』を象徴するビジュアルに。ポップな世界観の中に、甘さとクールさが同居するモチーフが散りばめられ、本作のテーマである“SWEET＆BITTER”を表現している。

また、初回限定盤にはリード曲「蒼い春」のMVなどに加え、昨年12月に開催された『Faulieu. Presents “Merci 2025”＠渋谷FOWS』のライブ映像やメイキング映像も収録。さらに、各法人でのオリジナル特典情報も公開され、予約受付を開始している。

（文＝リアルサウンド編集部）