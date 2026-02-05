気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。

5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション

５日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨となる所があるでしょう。

６日は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所がある見込みです。

関東地方と伊豆諸島の海上では、５日から６日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

シミュレーション（GSM）では、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

５日（木）

5日の東京地方は、おおむね曇りとなっています。

高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで夜遅くは晴れるでしょう。

神奈川県は、曇りで夜は晴れるでしょう。

千葉県は、曇り夜遅く晴れとなるでしょう。

埼玉県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。

静岡県は、高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる所があるでしょう。

群馬県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



栃木県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



茨城県は、北部は晴れ時々曇り、南部は曇り時々晴れとなるでしょう。



山梨県は、曇りで夜は晴れるでしょう。



長野県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。

６日（金）

［雪の予想］

気象庁によりますと、

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ５センチ

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ２０センチ

でしょう。

6日の東京地方は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れ時々曇りとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。



神奈川県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。



千葉県は、晴れ昼前から曇りとなるでしょう。



静岡県は、次第に冬型の気圧配置となるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。



埼玉県は、晴れ時々曇りとなる見込みです。



栃木県は、晴れ昼前から時々曇りとなる見込みです。



群馬県は、南部は晴れで昼前から時々曇り、北部は晴れで昼前から曇りとなる見込みです。



長野県は、北部では曇り時々晴れで、朝から雪か雨の降る所があるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りとなり、中部では昼過ぎから雪か雨の降る所がある見込みです。



山梨県は、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。



茨城県は、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。

７日（土）

気象庁によりますと、

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ５センチ

甲信地方 ３０センチ

でしょう。

８日（日）

９日（月）

１０日（火）

５日（木）～１０日（火）の雪雨シミュレーション