【雪】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション【気象庁/2月5日 関東甲信 雪の予想】
気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。
５日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨となる所があるでしょう。
６日は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所がある見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、５日から６日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
シミュレーション（GSM）では、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
５日（木）
5日の東京地方は、おおむね曇りとなっています。
高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで夜遅くは晴れるでしょう。
神奈川県は、曇りで夜は晴れるでしょう。
千葉県は、曇り夜遅く晴れとなるでしょう。
埼玉県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。
静岡県は、高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる所があるでしょう。
群馬県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。
栃木県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。
茨城県は、北部は晴れ時々曇り、南部は曇り時々晴れとなるでしょう。
山梨県は、曇りで夜は晴れるでしょう。
長野県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。
６日（金）
［雪の予想］
気象庁によりますと、
６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ５センチ
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ
関東地方南部の平地 １センチ
甲信地方 ２０センチ
でしょう。
6日の東京地方は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れ時々曇りとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。
神奈川県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。
千葉県は、晴れ昼前から曇りとなるでしょう。
静岡県は、次第に冬型の気圧配置となるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。
埼玉県は、晴れ時々曇りとなる見込みです。
栃木県は、晴れ昼前から時々曇りとなる見込みです。
群馬県は、南部は晴れで昼前から時々曇り、北部は晴れで昼前から曇りとなる見込みです。
長野県は、北部では曇り時々晴れで、朝から雪か雨の降る所があるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りとなり、中部では昼過ぎから雪か雨の降る所がある見込みです。
山梨県は、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。
茨城県は、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。
７日（土）
気象庁によりますと、
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １０センチ
関東地方北部の平地 ５センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ
関東地方南部の平地 ５センチ
甲信地方 ３０センチ
でしょう。
８日（日）
９日（月）
１０日（火）
