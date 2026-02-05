中国籍保有の立法委員に劉内相「機密資料提供しない」／台湾
（台北中央社）劉世芳（りゅうせいほう）内政部長（内相）は4日放送のインターネット番組で、立法委員（国会議員）が本来閲覧できる機密資料を、中国籍を保有する李貞秀（りていしゅう）立法委員（第2野党・民衆党）に対しては提供しないとの考えを示した。
李氏は中国・湖南省出身で、台湾人との婚姻により1993年から台湾在住。同党の立法委員が辞職したことにより繰り上げ当選し、今月3日に立法委員に就任した。国籍法にのっとって外国籍を放棄するよう求める内政部（内務省）からの要求に応じ、中国当局に対し国籍の放棄を申請したものの、受理されなかったとしている。
劉氏は、機密資料の取り扱いについて、行政院（内閣）ではまだ検討を行っていないとした上で、内政部は機密資料を提供しない方向で調整したいとした。
内政部としては同部移民署（入管に相当）が多くの中国出身配偶者の支援を行っているものの、中華民国の公職を務めるからには他の国民と同様の条件やルールを受け入れなくてはいけないと言及。法律にのっとって行政を行っているのであり、与党による「いじめ」とは捉えないでほしいと語った。
また、一部から国籍法ではなく両岸（台湾と中国）の人的往来について定めた「台湾地区・大陸地区人民関係条例」（両岸条例）を適用すべきだとの声が上がっていることについて劉氏は、両岸条例が規定しているのは「公職選挙への立候補」であり、「当選後に公職に就くこと」とは別だと述べた。
▽ 李氏「遺憾」 与野党対立で考えていると批判
李氏は5日、劉氏の番組での発言に対し「遺憾」とするコメントを発表した。劉氏が内政部長として民衆の福祉を最大の判断基準とし、与野党の対立で物事を考えないことを望むとした。
（高華謙／編集：田中宏樹）
李氏は中国・湖南省出身で、台湾人との婚姻により1993年から台湾在住。同党の立法委員が辞職したことにより繰り上げ当選し、今月3日に立法委員に就任した。国籍法にのっとって外国籍を放棄するよう求める内政部（内務省）からの要求に応じ、中国当局に対し国籍の放棄を申請したものの、受理されなかったとしている。
内政部としては同部移民署（入管に相当）が多くの中国出身配偶者の支援を行っているものの、中華民国の公職を務めるからには他の国民と同様の条件やルールを受け入れなくてはいけないと言及。法律にのっとって行政を行っているのであり、与党による「いじめ」とは捉えないでほしいと語った。
また、一部から国籍法ではなく両岸（台湾と中国）の人的往来について定めた「台湾地区・大陸地区人民関係条例」（両岸条例）を適用すべきだとの声が上がっていることについて劉氏は、両岸条例が規定しているのは「公職選挙への立候補」であり、「当選後に公職に就くこと」とは別だと述べた。
▽ 李氏「遺憾」 与野党対立で考えていると批判
李氏は5日、劉氏の番組での発言に対し「遺憾」とするコメントを発表した。劉氏が内政部長として民衆の福祉を最大の判断基準とし、与野党の対立で物事を考えないことを望むとした。
（高華謙／編集：田中宏樹）