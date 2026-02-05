県民の安全安心を守り優れた功績を残した警察官や警察職員らをたたえる表彰式が

きょう県警本部で行われ、２４人が表彰を受けました。

【写真を見る】県民の安全安心を守り優れた功績残す 優秀な警察官や警察職員らを表彰（山形）

この表彰式は、優秀な功績を残した警察官と行政職の職員をたたえようと毎年行われているものです。

今年は、勤続２５年以上で長きにわたり多くの功績を上げてきた警察官と行政職員に贈られる「優秀警察職員」にあわせて１８人が選ばれたほか、去年１年間の担当業務で特に優れた成績を残した警察官と警察職員にはあわせて６人が選ばれ表彰を受けました。

山形県警察本部 水庭誠一郎 本部長「県民の期待と信頼に応える力強い警察の実現に向けて今後もさらに職務にまい進するよう期待いたします」

代表して表彰を受けた吉泉警部は、これまで長く機動隊などに所属し災害現場でも活動してきました。

長井警察署 吉泉仁 次長（警部）「本当に今まで支えていただいた方々、一緒に働いてくれた同僚、上司のおかげだと思いますので、それも含めありがとうと言いたい。と県民の皆さんの目線に立って活動していければと思っている」

同じく代表して表彰を受けた窪田警部補。長く刑事課に所属し、今回、去年１年間で特に優れた成績を残した職員に選ばれました。

天童警察署 刑事部 窪田武志 係長（警部補）「大変光栄に思っております。被害者のために犯人の検挙に尽くしていきたいと思っています」