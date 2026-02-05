節分の日に日本語でインスタを更新したソボスライ。（C）Getty Images

写真拡大

　リバプールのドミニク・ソボスライの投稿が話題となっている。

　このハンガリー代表MFは２月３日に自身のインスタグラムを更新。日本ではこの日が「節分の日」だったなか、「豆まきの精度は保証する」と日本語で綴り、裃姿でリバプールのロゴが書かれた豆入りの枡を両手で持つ写真を投稿した。

 
　これには日本のファンから「日本語投稿嬉しいです」「FKの精度も素晴らしいもんね」「いつかJリーグ来てください」「文才すごい」「日本市場を意識した投稿」「袴も似合う」といったコメントが上がっている。

　ソボスライはこれまでも日本語での投稿を何度か行なっており、そのたびにファンの注目を集めている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ソボスライの「節分の日」にちなんだ投稿にファン注目！

 