「豆まきの精度は保証する」リバプールMF、日本語でのインスタ投稿が話題沸騰！「文才すごい」「袴も似合う」
リバプールのドミニク・ソボスライの投稿が話題となっている。
このハンガリー代表MFは２月３日に自身のインスタグラムを更新。日本ではこの日が「節分の日」だったなか、「豆まきの精度は保証する」と日本語で綴り、裃姿でリバプールのロゴが書かれた豆入りの枡を両手で持つ写真を投稿した。
これには日本のファンから「日本語投稿嬉しいです」「FKの精度も素晴らしいもんね」「いつかJリーグ来てください」「文才すごい」「日本市場を意識した投稿」「袴も似合う」といったコメントが上がっている。
ソボスライはこれまでも日本語での投稿を何度か行なっており、そのたびにファンの注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ソボスライの「節分の日」にちなんだ投稿にファン注目！
このハンガリー代表MFは２月３日に自身のインスタグラムを更新。日本ではこの日が「節分の日」だったなか、「豆まきの精度は保証する」と日本語で綴り、裃姿でリバプールのロゴが書かれた豆入りの枡を両手で持つ写真を投稿した。
これには日本のファンから「日本語投稿嬉しいです」「FKの精度も素晴らしいもんね」「いつかJリーグ来てください」「文才すごい」「日本市場を意識した投稿」「袴も似合う」といったコメントが上がっている。
ソボスライはこれまでも日本語での投稿を何度か行なっており、そのたびにファンの注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ソボスライの「節分の日」にちなんだ投稿にファン注目！