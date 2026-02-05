Aぇ! groupメンバーがパイロット、整備士に！最新アルバム『Runway』トラックガイドムービー公開
Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』（2月25日発売）のトラックガイドムービーを公開した。
■パイロット、整備士、マーシャラー、キャビンアテンダントに扮するメンバーが登場
本映像は、アルバム『Runway』のタイトルにちなみ、メンバーそれぞれがパイロット、整備士、マーシャラー、キャビンアテンダントに扮して登場。
アルバム収録全12曲を紹介する、どこか懐かしさを感じさせる平成テイストの映像に仕上がっている。
なお、Aぇ! groupは、2月10日21時にサブリード曲「Fashion Killa♡」のMVをプレミア公開する予定だ。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
