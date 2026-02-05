　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万4200円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては381.96円高。出来高は2992枚となっている。

　TOPIX先物期近は3671.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54200　　　　　+210　　　　2992
日経225mini 　　　　　　 54205　　　　　+215　　　 48771
TOPIX先物 　　　　　　　3671.5　　　　　 +14　　　　3243
JPX日経400先物　　　　　 33040　　　　　+120　　　　 264
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+2　　　　 131
東証REIT指数先物　　売買不成立

