日経225先物：5日19時＝210円高、5万4200円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万4200円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては381.96円高。出来高は2992枚となっている。
TOPIX先物期近は3671.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54200 +210 2992
日経225mini 54205 +215 48771
TOPIX先物 3671.5 +14 3243
JPX日経400先物 33040 +120 264
グロース指数先物 703 +2 131
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
