2026年2月7日（土）・8日（日）に北海道苫小牧市で開催される『第60回 とまこまいスケートまつり』にて、『船ガチャin苫小牧』が開催されます。

画像：太平洋フェリー株式会社

『船ガチャ』は、どの等級になるかは運次第の太平洋フェリー乗船券が必ず当たるカプセルトイ自販機です。

これまでは愛知県名古屋市で毎年10月に開催される『名古屋まつり』で実施されており、2日間で700枚が完売するなど熱狂的な人気を博しましたが、『名古屋まつり』での実施は2024年の『船ガチャ 名古屋 THE FINAL』で惜しまれつつFINALを迎えました。

セミスイート（いしかり・きそ） 画像：太平洋フェリー株式会社

しかし、終了後も「またやってほしい」「名古屋以外でも開催してほしい」という熱烈な要望が多数！ その声に応える形で、今回ついに北海道・苫小牧での初開催が決定しました！

B寝台 画像：太平洋フェリー株式会社

販売する区間は苫小牧→仙台（片道限定）で、金額は1回7,000円。等級は『B寝台』から。大当たりはなんと通常運賃で35,200円の『セミスイート』！ B寝台でも通常運賃11,900円のため、どの等級が当たってもかなりお得な企画ですよ！

詳細情報

船ガチャin苫小牧

開催日時：2026年2月7日（土）・8日（日）10:00～

開催場所：北海道苫小牧市若草町2丁目3 とまこまいスケートまつり会場 中央公園 PRブース

販売数：各日限定100個

価格：苫小牧→仙台（片道限定）1回7,000円

※売り切れ次第終了

※苫小牧発→仙台着（片方向）のみで使用可能。

※大人のみ、ただし、払い戻しなしで小人使用可能。

※支払いは現金もしくはPayPay。

※1人回まで。

※詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

『名古屋まつり』で大好評だったあの『船ガチャ』が『船ガチャin苫小牧』として北海道で復活！

35,200円相当のセミスイートルームが当たるかも!?

ハズレなしのお得な『船ガチャ』。各日限定100個で、売り切れ次第終了なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】最大80%OFF！？伝説の「船ガチャ」が北海道初上陸！7,000円で優雅な船旅が手に入るチャンス - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。