これからの気象情報です。

6日(金)は、各地とも次第に雪になりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸の地域に強風・波浪注意報、また積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆2月6日(金)天気

・上越地方

昼ごろまでは、山沿いも含めて雨が降るでしょう。

ただ、午後は次第に雪に変わり、夜は積もる雪になりそうです。



・中越地方

午前中は雨の降るところがほとんどで、積もった雪が緩みやすくなるでしょう。

一方、午後は山沿いを中心に新たに雪が積もりそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は雨、午後は湿った雪が降るでしょう。

いま積もっている雪がさらに重くなりそうです。

屋根からの落雪などに注意・警戒をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から日中は雨やミゾレが降りますが、夜は雪に変わるでしょう。

新潟市内でも、夜は雪が積もりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。

夕方ごろからは雪に変わり、山沿いでは降り方が強まるところがありそうです。



◆風と波

午前中は広い範囲で風が強まるでしょう。

波は午後ほど高く、最大4mの予想です。



◆週間予報

土・日は、各地で雪が降り続くでしょう。

平地でもまとまった積雪となり、とくに8日(日)は【警報級の大雪】になるところがありそうです。

交通に影響が出る可能性もあるため、外出を控えるようにしてください。



土日は再び大雪になりそうです。6日(金)のうちに備えを済ませるようにしてください。