土日は再び大雪に 交通に影響が出る可能性も、明日のうちに食材など備えを【これからの天気(2月5日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
6日(金)は、各地とも次第に雪になりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸の地域に強風・波浪注意報、また積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。
◆2月6日(金)天気
・上越地方
昼ごろまでは、山沿いも含めて雨が降るでしょう。
ただ、午後は次第に雪に変わり、夜は積もる雪になりそうです。
・中越地方
午前中は雨の降るところがほとんどで、積もった雪が緩みやすくなるでしょう。
一方、午後は山沿いを中心に新たに雪が積もりそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は雨、午後は湿った雪が降るでしょう。
いま積もっている雪がさらに重くなりそうです。
屋根からの落雪などに注意・警戒をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から日中は雨やミゾレが降りますが、夜は雪に変わるでしょう。
新潟市内でも、夜は雪が積もりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。
夕方ごろからは雪に変わり、山沿いでは降り方が強まるところがありそうです。
◆風と波
午前中は広い範囲で風が強まるでしょう。
波は午後ほど高く、最大4mの予想です。
◆週間予報
土・日は、各地で雪が降り続くでしょう。
平地でもまとまった積雪となり、とくに8日(日)は【警報級の大雪】になるところがありそうです。
交通に影響が出る可能性もあるため、外出を控えるようにしてください。
土日は再び大雪になりそうです。6日(金)のうちに備えを済ませるようにしてください。
