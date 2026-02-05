『呪術廻戦』「死滅回游」をおさらい！3分でわかる攻略動画公開 その二は総則1〜3を説明
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第6話（通算53話）「部品」が、きょう5日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて、“3分でわかる！「死滅回游」攻略動画その二”が公開された。
【動画】公開された『呪術廻戦』3分でわかる「死滅回游」その二
第50話（第3期3話）にて天元から「死滅回游」についての様々な説明があったことを記念して公開され、虎杖たちや羂索の目的とそれぞれの動きについて説明した、大好評の“3分でわかる！「死滅回游」攻略動画。
今回は、いよいよ本格的に幕を開ける戦いを前に「死滅回游」への参加に関する総則1〜3を説明している。
きょう放送の第6話「部品」では、先にファイトクラブに潜入していたパンダと合流し、伏黒も潜入し拠点に向かうが、秤と行動を共にするもう一人の3年生・星綺羅羅に高専側の人間であると気づかれてしまう。
綺羅羅は「金ちゃんが危ない…!!」と、詳細不明の術式を発動して、伏黒たちが秤のもとに向かえないよう妨害。伏黒は綺羅羅の術式を解明しようとすると同時に、秤を仲間に引き入れるべく綺羅羅の説得を試みる。
さらに、秤金次、星綺羅羅のキャラクターポスターも公開。熱を大切にする金次のまっすぐな闘志と、冷静さを忘れない綺羅羅の揺るがぬ覚悟を映し出したビジュアルとなっている。対照的でありながら、どこか複雑で曖昧な距離感を感じさせる2人の関係性にも注目だ。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
