2月25日に2ndアルバム『Runway』を発売するAぇ! group

　4人組グループ・Aぇ! groupが25日、2ndアルバム『Runway』を発売する。メンバー出演のアルバムトラックガイドムービーがきょう5日、公開された。

【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group

　本映像は、アルバム『Runway』のタイトルにちなみ、メンバーそれぞれがパイロット、整備士、マーシャラー、キャビンアテンダントに扮して登場。アルバム収録全12曲を紹介する、どこか懐かしさを感じさせる平成テイストの映像に仕上がっている。

　なお10日午後9時に、サブリード曲「Fashion Killa▲」（▲＝ハート）のミュージックビデオがプレミア公開される。