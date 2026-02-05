吉井和哉、約4年ぶりソロツアー完走 「血となり肉となった音楽」を響かせたファイナル公演【ライブレポート】
吉井和哉の全国ツアー『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』が1月31日、宮城県・SENDAI GIGSにてツアーファイナルを迎えた。
【ライブ写真】神々しい…！ピースサインをする吉井和哉（『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』より）
喉頭癌の手術・治療からの復活、THE YELLOW MONKEYの東京ドーム公演（2024年4月）と全国ツアー（同10月〜2025年9月）を経て、吉井のソロとしては約4年ぶりのツアーとなった『IVIVI BLOOD MUSIC』。前回のツアー『THE SILENT VISION TOUR 2021-22』の途中、喉ポリープの影響で公演中止となった会場もツアースケジュールに盛り込まれたツアーとなった。
吉井のツアーバンドであるナポリタンズ（日下部"burny"正則／ギター、真壁陽平／ギター、鶴谷崇／キーボード、三浦淳悟／ベース、吉田佳史／ドラム）が登場し、最後に吉井が姿を現わして「Shine and Eternity」でライブがスタート。さらにタイトでダンサブルなロックナンバー「VS」へ流れ込むと、場内は熱気で満たされていった。
「トブヨウニ」「CALL ME」といったYOSHII LOVINSON名義でのソロデビュー当時の楽曲から最新楽曲に至るまで、吉井いわく「僕たちにとっての”横綱曲”」を網羅したこの日のライブ。喉のコンディションを気遣いながらのステージではあったものの、気迫の熱唱が会場全体を一体感で包み、舞台上に用意していた吸入器の煙をタバコのようにふかしながら、時に妖艶に、時にエモーショナルに歌い続けた。
ライブ中盤は、アコースティックギターを奏でながら「BEAUTIFUL」を歌唱し、ドラマ『そこから先は地獄』主題歌の最新楽曲「甘い吐息を震わせて」では、「甘い吐息がほしいです。君たちとのロックンロールに恋していたいです！」と呼びかけて一体感を生んだ。
ナポリタンズのメンバー紹介中、真壁が沢田研二のツアーでサポートを務めていることに触れた吉井が、舞台袖から白いハットを持ってきたのを合図に、全員一丸となって沢田研二「勝手にしやがれ」のカバーを披露する一幕も。そこからさらに「超絶☆ダイナミック!」「ビルマニア」とアグレッシブな楽曲を畳み掛けた。
本編のラストでは、東日本大震災への想いを語り、アルバム『The Apples』（2011年）の最後を飾るロックバラード「FLOWER」を歌唱。アンコールでは「FINAL COUNTDOWN」のパフォーマンス後に「2月からアルバムの制作に入ります。ソロのアルバムです。誕生日（10月8日）までにリリースします！またツアーやります！」と宣誓する吉井に応えて、割れんばかりの大歓声が巻き起こった。
最後は、公開中のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のエピソードも交えつつ、宮城の地への思い入れを語り、「一緒に歌ってくださいね、歌詞は適当でいいから」と呼びかけて「みらいのうた」で締め括った。
「吉井の血となり肉となった音楽をお届けするツアー」というMCでの言葉どおりのセットリストで届けられた圧巻のステージをもって、ツアーは華々しく幕を閉じた。
■セットリスト
M01. Shine and Eternity
M02. VS
M03. トブヨウニ
M04. 欲望
M05. CALL ME
M06. 母いすゞ
M07. BEAUTIFUL
M08. LOVE & PEACE
M09. BELIEVE
M10. 甘い吐息を震わせて
M11. 魔法使いジェニー
M12. 点描のしくみ
M13. 超絶☆ダイナミック！
M14. ビルマニア
M15. FLOWER
En1. FINAL COUNTDOWN
En2. みらいのうた
【ライブ写真】神々しい…！ピースサインをする吉井和哉（『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』より）
喉頭癌の手術・治療からの復活、THE YELLOW MONKEYの東京ドーム公演（2024年4月）と全国ツアー（同10月〜2025年9月）を経て、吉井のソロとしては約4年ぶりのツアーとなった『IVIVI BLOOD MUSIC』。前回のツアー『THE SILENT VISION TOUR 2021-22』の途中、喉ポリープの影響で公演中止となった会場もツアースケジュールに盛り込まれたツアーとなった。
「トブヨウニ」「CALL ME」といったYOSHII LOVINSON名義でのソロデビュー当時の楽曲から最新楽曲に至るまで、吉井いわく「僕たちにとっての”横綱曲”」を網羅したこの日のライブ。喉のコンディションを気遣いながらのステージではあったものの、気迫の熱唱が会場全体を一体感で包み、舞台上に用意していた吸入器の煙をタバコのようにふかしながら、時に妖艶に、時にエモーショナルに歌い続けた。
ライブ中盤は、アコースティックギターを奏でながら「BEAUTIFUL」を歌唱し、ドラマ『そこから先は地獄』主題歌の最新楽曲「甘い吐息を震わせて」では、「甘い吐息がほしいです。君たちとのロックンロールに恋していたいです！」と呼びかけて一体感を生んだ。
ナポリタンズのメンバー紹介中、真壁が沢田研二のツアーでサポートを務めていることに触れた吉井が、舞台袖から白いハットを持ってきたのを合図に、全員一丸となって沢田研二「勝手にしやがれ」のカバーを披露する一幕も。そこからさらに「超絶☆ダイナミック!」「ビルマニア」とアグレッシブな楽曲を畳み掛けた。
本編のラストでは、東日本大震災への想いを語り、アルバム『The Apples』（2011年）の最後を飾るロックバラード「FLOWER」を歌唱。アンコールでは「FINAL COUNTDOWN」のパフォーマンス後に「2月からアルバムの制作に入ります。ソロのアルバムです。誕生日（10月8日）までにリリースします！またツアーやります！」と宣誓する吉井に応えて、割れんばかりの大歓声が巻き起こった。
最後は、公開中のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のエピソードも交えつつ、宮城の地への思い入れを語り、「一緒に歌ってくださいね、歌詞は適当でいいから」と呼びかけて「みらいのうた」で締め括った。
「吉井の血となり肉となった音楽をお届けするツアー」というMCでの言葉どおりのセットリストで届けられた圧巻のステージをもって、ツアーは華々しく幕を閉じた。
■セットリスト
M01. Shine and Eternity
M02. VS
M03. トブヨウニ
M04. 欲望
M05. CALL ME
M06. 母いすゞ
M07. BEAUTIFUL
M08. LOVE & PEACE
M09. BELIEVE
M10. 甘い吐息を震わせて
M11. 魔法使いジェニー
M12. 点描のしくみ
M13. 超絶☆ダイナミック！
M14. ビルマニア
M15. FLOWER
En1. FINAL COUNTDOWN
En2. みらいのうた