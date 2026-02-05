5日午前、熊本県益城町で、園児が乗ったバスが乗用車と衝突し横転しました。地域住民は、以前から道路の危険性を指摘しています。

町道の真ん中で横転しているのは益城町にある認定子ども園の送迎バスです。

午前9時ごろ、益城町広崎の交差点で送迎バスと乗用車が衝突しました。

バスには4人の園児と運転手、園の職員の合わせて6人が乗っていて、そのうち園児3人が病院に運ばれましたが、けがはありませんでした。

記者「園児が乗っていたバスはこちらの中央線がある道路を奥から手前に向けて走っていました。現場にはタイヤの跡や事故によって付いたとみられる傷が残っています」

少なくとも事故4回 「非常に危ない」道路

朝の通勤・通学時間帯の事故。

現場周辺の区長を務める假水勝司さんは、この交差点の危険性を指摘します。

広崎５町内 假水勝司区長「道路もできたが肝心な標識ができていない。非常に危ない、危険な状況と認識している」

現場周辺では熊本地震後、土地区画整理事業が進められていますが、信号や標識がない交差点も複数あります。

益城町によりますと、今回、事故が起きた交差点では今回を含め少なくとも4回の交通事故が続いているということです。

假水さんたち地域住民は、町に対応を求めていて、益城町は「声が上がっているのは把握済みで慎重に検討していた。今後、危険性があるところに順次対応したい」としています。

