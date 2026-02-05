タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子を妊娠したことを自身のインスタグラムで報告した。

夫のモデル大倉士門とは、2人はファッション誌「Popteen」のモデル出身。22年、7年の交際を実らせて結婚した。交際が明らかになると、「結婚してもいい」と堂々と認めるなど、オープンな交際ぶりが好感を得た。

結婚から3年余り、待望の新しい家族。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と、母になる喜びをつづった。

同じくモデル出身で、大の仲良しとして知られる藤田ニコルは、23年に俳優・稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告したばかりだった。

結婚も妊娠発表も同じタイミングという偶然。SNSには「みちょぱも母になる！ にこるん・みちょぱがママだ！！！」「にこるんとみちょぱ色々タイミング同じですごいな」「にこるんとみちょぱの子どもは同級生になるのかな？」「にこるんの子供ちゃんと同い年になるのかな」と、期待と驚きの声が上がっていた。