NiziU・MIIHI、致死量の“かわいい”体現 メンバー話には笑いが止まらず
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHIが、12日発売の雑誌『mini』3月号（宝島社）の表紙を飾る。
【別カット】致死量の“かわいい”体現！NiziU・MIIHI
2025年3月号から1年ぶりに、同誌の人気企画「1冊丸ごと関西特集」を実施することになり、昨年に続き、京都出身のMIIHIが登場。今回は、ソロで表紙を飾る。
MIIHIに似合うストリートSTYLEを3ルック着こなし、インタビューではカバーガール恒例の100問100答にも挑戦。また、撮り下ろし写真を用いたフォトカード風ピンナップも収録する。裏面にはMIIHIの直筆メッセージ＆サインがプリントされ、スペシャルな仕上がりになっている。
【コメント】
■編集部
1年ぶりの「まるっと1冊関西号！」ということで、再びMIIHIさんに表紙を飾っていただけることをうれしく思います！昨年はNiziUから京都出身ガールズ3人に出演していただき大変好評だったことを受け、今回はMIIHIさんのソロ表紙に。個人と向き合うからこその掘り下げ方で、新たな魅力を探ります。衣装やヘアメイクも念入りに打ち合わせさせていただき、miniならではのこだわりのビジュアルが完成しました。
撮影中は、致死量（!?）の“かわいい〜”が飛び交い、MIIHIさんもニコニコ。100問100答では、メンバーについて答えながら途中ケラケラと笑いが止まらなくなるなど、取材はとてもなごやかに進行しました。
愛嬌120％のアイドルな表情も、ちょっぴり大人っぽいモデルな表情も、ぜいたく盛りでお届けします。かわいいかわいいNiziUとminiでまた楽しいお取り組みができますように、WithUのみなさま、ぜひ一緒にこの号を盛り上げてくださいね！
メイキング動画も公開しますので、あわせてお楽しみください。
【別カット】致死量の“かわいい”体現！NiziU・MIIHI
2025年3月号から1年ぶりに、同誌の人気企画「1冊丸ごと関西特集」を実施することになり、昨年に続き、京都出身のMIIHIが登場。今回は、ソロで表紙を飾る。
MIIHIに似合うストリートSTYLEを3ルック着こなし、インタビューではカバーガール恒例の100問100答にも挑戦。また、撮り下ろし写真を用いたフォトカード風ピンナップも収録する。裏面にはMIIHIの直筆メッセージ＆サインがプリントされ、スペシャルな仕上がりになっている。
■編集部
1年ぶりの「まるっと1冊関西号！」ということで、再びMIIHIさんに表紙を飾っていただけることをうれしく思います！昨年はNiziUから京都出身ガールズ3人に出演していただき大変好評だったことを受け、今回はMIIHIさんのソロ表紙に。個人と向き合うからこその掘り下げ方で、新たな魅力を探ります。衣装やヘアメイクも念入りに打ち合わせさせていただき、miniならではのこだわりのビジュアルが完成しました。
撮影中は、致死量（!?）の“かわいい〜”が飛び交い、MIIHIさんもニコニコ。100問100答では、メンバーについて答えながら途中ケラケラと笑いが止まらなくなるなど、取材はとてもなごやかに進行しました。
愛嬌120％のアイドルな表情も、ちょっぴり大人っぽいモデルな表情も、ぜいたく盛りでお届けします。かわいいかわいいNiziUとminiでまた楽しいお取り組みができますように、WithUのみなさま、ぜひ一緒にこの号を盛り上げてくださいね！
メイキング動画も公開しますので、あわせてお楽しみください。