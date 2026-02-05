◎巨人・坂本は捕飛を狙ったノッカーの打球が内野後方まで上がり、追わなかった捕手・岸田に「きっしゃん！昔なら行ってたよ！」。今年10月に30歳を迎えます。

◎ヤクルト・吉村が囲み取材を受けている姿を目撃した中村悠は「これ開幕投手の囲み？」。期待の先発右腕です。

◎臨時コーチとしてロッテの都城1軍キャンプに合流した松井氏が自らノックを受けていると、PL学園の先輩でもある松山一軍チーフ内野守備走塁コーチが「稼頭央、さすが懐が大きいな」と絶賛。本当に巧みなグラブさばきを見せてくれました。

◎オープンハウスのスポンサー10周年記念式典で記念撮影に登場したヤクルト・長岡は池山監督の顔を見るよう言われ「いいんですか？失礼します！」。貴重な時間になったようです。

◎本紙「うちのデコピン」企画を目にしたオリックス・岩崎は「なんか才木の犬が記事に出てたな。今度はうちの犬を記事にして下さい」。ぜひお願いします！

◎オリックス・若月は、連日居残りで練習に励む原動力を問われ「慣れましたね。今年から中日の2軍コーチになられた前田（大輔）さんって方がいたんですけど、鬼だったんで。“前田って鬼がいた”と書いといてください」。かつてのバッテリーコーチに鍛え上げられました。

◎3日に新助っ人・シーモア相手の打撃投手役を買って出たオリックス・岸田監督。「2日間痛みが全然取れなかった…。僕は肩つぶれても大丈夫なので。なんぼでも投げられる」。打撃投手の負担を考慮し、指揮官が一肌脱ぎました。

◎年々体重が増え、現在84キロ前後の楽天の3年目・中島は「10年やったら100キロぐらいかな…」。プレースタイルが激変してしまいます。

◎楽天・ウレーニャ（エンゼルス）はドレッドヘアを褒められ「ちゃんと巻いてちゃんと洗うようにしています」

◎中日・井上監督は、質問する記者に人さし指と親指を5センチほど広げて「オレに一生懸命しゃべらせているけど、スポニチの（中日）記事の大きさなんて、こんなもんやろ？」。いえいえ、スポニチ大阪版をぜひ、ご購入ください。