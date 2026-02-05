°Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁê¤¬¥í¥·¥¢¤òÈóÆñ¡¡¡Ö¸ÞÎØµÙÀïÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ü¡¼¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´ÅöÁê¤Ï5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬¡Ö¸ÞÎØµÙÀï¡×·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Àª¤Ë¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡ÖµÙÀï¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸ÞÎØµÙÀï¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡IOC¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤äÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Àª¤ËÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁª¼ê¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤òÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Ìµ¾ò·ï¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆó½Å´ð½à¡×¤ÈÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ºÇ½é¤Ë½±·â¤·¤Æ¤ª¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡ÖÈï³²¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¥í¥·¥¢¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤·¤ÆIOC¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£