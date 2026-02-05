「可愛すぎる！」「めちゃくちゃホッコリしました」と癒やしを届けているのは、コタツの上に座っている猫ちゃんに近づいてみた光景。遠くからは逆光でお顔がよく見えなかった猫ちゃんですが、カメラのズーム機能を使って顔をアップにしてみたところ、尊すぎる表情をしていたと再生回数30万回超えの話題になっています。

【動画：逆光で顔がよく見えなかったネコ→カメラで『ズーム』してみると……「思わず吹いたｗ」まさかの光景】

コタツの上で太陽の光を浴びる猫ちゃん

予想外の表情を浮かべていた猫ちゃんの姿が注目を集めているのは、Instagramアカウント『ケイキューブ』に投稿された、ある日の光景。この日、猫ちゃんがコタツの上にいることに気が付いた飼い主さんは、猫ちゃんにそっとカメラを向けてみたそう。はじめは窓の外の光によって、表情がよく見えなかった猫ちゃん。前を向いているのか、それとも後ろ姿なのか、それさえも見分けが難しかったといいます。

しかし、飼い主さんがカメラのズーム機能を使って猫ちゃんのお顔をアップにしてみたところ、そこには可愛すぎる表情を浮かべている猫ちゃんの姿があったのでした。

近づいて表情を見てみたところ…

コタツの上で逆光になっていた猫ちゃん。そこで飼い主さんがカメラのズーム機能を使って猫ちゃんに近寄ってみたところ、少しずつ猫ちゃんのお顔が見えてきたとのこと。黒いシルエットから、ぼんやりと見えてきたその表情は…なんと、目をつむって座ったまま眠っていたそう！

予想外の光景に、飼い主さんは思わず「尊い…」と呟いてしまったといいます。座ったまま日向ぼっこをしていたら、ポカポカして眠くなってしまったのでしょうか？その可愛すぎる光景は、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

毛布で眠っている時に近づいてみたら…

座ったまま眠ってしまった猫ちゃんの姿にキュンとしてしまいますが、横になって眠っている時にも悶絶してしまうほど可愛い姿を見せてくれるのだそう。別の日には、毛布の中に入って気持ち良さそうにまどろんでいた猫ちゃん。

すると、前足を伸ばして体勢を変え始めたとのこと。そして…電気の明かりが眩しかったのか、前足を顔の前でギュッと交差させてお顔を隠すような仕草を見せたのだとか！

その後、猫ちゃんは寝ぼけたようにシパシパと瞬きをすると、再び目を閉じて眠りについたそう。座っていても横になっていても、猫ちゃんの寝顔は見た人の心を鷲掴みにしてしまうのでした。

コタツの上でうたた寝してしまう猫ちゃんの光景は、「お外見てる後ろ姿かと思いました」「まさかのコッチ向きだったｗ」「寝てたんかーいｗ」と、投稿を見た人に温かい笑いを届けてくれることに。

Instagramアカウント『ケイキューブ』では、そんな癒やしを与えてくれる猫ちゃんたちと家族の日々が綴られていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ケイキューブ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。