FC町田ゼルビアがDFキム・ミンテの完全移籍加入を発表

FC町田ゼルビアは2月5日、湘南ベルマーレからDFキム・ミンテが完全移籍で加入することを正式発表した。

現在32歳のキム・ミンテは韓国出身で、身長187センチ、体重84キロのセンターバック。2016年にベガルタ仙台でJリーグデビューを果たした。その後は北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、湘南ベルマーレ、清水エスパルスなどでプレーし、新天地を町田に求めた。

J1リーグでは通算226試合に出場し7得点。リーグカップ43試合3得点、天皇杯11試合2得点、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）でも2試合に出場するなど、豊富な経験を誇る。対人の強さと空中戦を武器に、最終ラインの柱として期待される存在だ。

町田はACLエリートも戦い、リーグ戦でも優勝を目指すなか、実績十分のディフェンダーを補強。守備陣の安定とチーム力向上に大きな役割を担うことになりそうだ。

キム・ミンテのコメントは以下のとおり。

「初めましてキムミンテです！ 町田のために死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします！」（FOOTBALL ZONE編集部）