

XG・COCONA

アーティストグループ・XGのメンバーCOCONAが５日、ラグジュアリーブランド「グッチ」のブランドアンバサダーに就任することが決定した。

【写真】XG・COCONAアザーカット

圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的に高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらす存在として期待されている。

ブランドアンバサダーとして、COCONAは今後、グッチが展開するさまざまなイベントや取り組みに参加予定。

今回のブランドアンバサダー就任にあたり、COCONAは次のようにコメントしている。

「伝統や歴史を大切にしながら、時代とともに進化し続けるグッチの姿勢に、これまで刺激をもらってきました。そんなグッチのブランドアンバサダーに就任できたことを、心から光栄に思います。これからグッチと歩みを共にしながら、そのビジョンを新しく、そして意味のあるかたちで世界へ届けていきたいと思います」。

XGは、1月23日にリリースした自身初のフルアルバム「THE CORE - 核」が、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初のTop100である93位にランクインするなど、多くのグローバルチャートを席巻中。また、明日6日からは、グループとして2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」をスタートさせる。