アニャ・テイラー＝ジョイ、リース・ウェザースプーン製作総指揮のサスペンスドラマ『Lucky』Apple TVで7.15配信
アニャ・テイラー＝ジョイが主演＆製作総指揮、リース・ウェザースプーンが製作総指揮を手掛ける新ドラマシリーズ『Lucky（原題）』が、Apple TVで7月15日より世界同時配信されることが決定。現地時間2月3日、カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、本作のティザー映像とファーストルックが初公開された。
【動画】ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の華麗なる逃亡劇が幕を開ける！ 『Lucky（原題）』ティザー映像
本作は、数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の逃亡劇を描く、アクションありのサスペンススリラードラマ。
原作は、マリッサ・ステイプリー著の同名小説。ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー小説であり、「リース・ウィザースプーン・ブッククラブ」に選出された人気作品だ。
「起きろ」という男の叫び声に目を覚ますラッキーの姿から始まるティザー映像。映像では、詐欺師として人々を魅了し欺くラッキーの華やかな姿と、打って変わって激しいカーアクションを繰り広げる姿が切り取られている。ポップな色彩をまといながらも、死と隣り合わせの刺激的なシーンが連続する映像は、観る者を一気に物語の世界へと引き込んでいく。
主演を務めるのは、SAG賞およびゴールデングローブ賞受賞俳優アニャ・テイラー＝ジョイ。脇を固めるのは、大ヒット海外ドラマ『プリズン・ブレイク』で主人公を追い詰める知性派のFBI捜査官を演じ、その強烈なキャラクターで一躍大ブレイクしたウィリアム・フィクナー。他、アネット・ベニング（『アメリカン・ビューティー』）、ティモシー・オリファント（『サンタクラリータ・ダイエット』）、アンジャニュー・エリス・テイラー（『ドリームプラン』）、ドリュー・スターキー（『アウターバンクス』『悪魔はいつもそこに』）、クリフトン・コリンズ・Jr（『カポーティ』）ら実力派俳優たちが集った。
製作は、Apple Studiosと、本作の製作総指揮としても名を連ねるリース・ウィザースプーンが率いるHello Sunshine（『ザ・モーニングショー』）。ジョナサン・トロッパー（『フレンズ＆ネイバーズ』）がクリエイターを務める。トロッパーは、キャシー・パッパスとともに共同ショーランナーも担当。
主演アニャ・テイラー＝ジョイは、自身の制作会社LadyKillerを通じて製作総指揮にも名を連ねる。パイロット版を監督したジョナサン・ヴァン・トゥレケンも製作総指揮を務めている。
ドラマシリーズ『Lucky（原題）』は、Apple TVにて7月15日より世界同時配信開始（全7エピソード／初日に第1、2エピソードを配信し、その後毎週水曜新エピソードを配信予定）。
【動画】ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の華麗なる逃亡劇が幕を開ける！ 『Lucky（原題）』ティザー映像
本作は、数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の逃亡劇を描く、アクションありのサスペンススリラードラマ。
「起きろ」という男の叫び声に目を覚ますラッキーの姿から始まるティザー映像。映像では、詐欺師として人々を魅了し欺くラッキーの華やかな姿と、打って変わって激しいカーアクションを繰り広げる姿が切り取られている。ポップな色彩をまといながらも、死と隣り合わせの刺激的なシーンが連続する映像は、観る者を一気に物語の世界へと引き込んでいく。
主演を務めるのは、SAG賞およびゴールデングローブ賞受賞俳優アニャ・テイラー＝ジョイ。脇を固めるのは、大ヒット海外ドラマ『プリズン・ブレイク』で主人公を追い詰める知性派のFBI捜査官を演じ、その強烈なキャラクターで一躍大ブレイクしたウィリアム・フィクナー。他、アネット・ベニング（『アメリカン・ビューティー』）、ティモシー・オリファント（『サンタクラリータ・ダイエット』）、アンジャニュー・エリス・テイラー（『ドリームプラン』）、ドリュー・スターキー（『アウターバンクス』『悪魔はいつもそこに』）、クリフトン・コリンズ・Jr（『カポーティ』）ら実力派俳優たちが集った。
製作は、Apple Studiosと、本作の製作総指揮としても名を連ねるリース・ウィザースプーンが率いるHello Sunshine（『ザ・モーニングショー』）。ジョナサン・トロッパー（『フレンズ＆ネイバーズ』）がクリエイターを務める。トロッパーは、キャシー・パッパスとともに共同ショーランナーも担当。
主演アニャ・テイラー＝ジョイは、自身の制作会社LadyKillerを通じて製作総指揮にも名を連ねる。パイロット版を監督したジョナサン・ヴァン・トゥレケンも製作総指揮を務めている。
ドラマシリーズ『Lucky（原題）』は、Apple TVにて7月15日より世界同時配信開始（全7エピソード／初日に第1、2エピソードを配信し、その後毎週水曜新エピソードを配信予定）。