東京駅グランスタの限定カツカレーに反響 「まさに最強のコンビですね！」「店舗内で食せるの初めてじゃない？」
JR東京駅「グランスタ」の公式Xが4日、「とんかつ まい泉」とカレー「オーベルジーヌ」がコラボしたカツカレーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】弁当でもコラボ！ オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当
Xでは「改札内1F『とんかつ まい泉食堂』にてカレーの名店『オーベルジーヌ』とコラボしたカツカレーを3/31までの期間限定で販売」とし、ビジュアルを披露。「コクと深みのある欧風カレーにまい泉自慢のとんかつがベストマッチ」「この機会にぜひお楽しみください！」と呼びかけた。
両ブランドは、ロケ弁などで有名。今回、コラボレーションが実現し、「まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー」として、2月1日より期間限定販売されている。
これに対して「コラボとはいえオーベルジーヌを店舗内で食せるの初めてじゃない？」「まさに最強のコンビですね！」「これは食べてみたい」「東京駅に行く理由がまた一つ増えました」など、多数の声が寄せられている。
■商品名：まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー
※とんかつはヒレまたはロースより選択可
価格：1,590円（税込）
発売日：2026年2月1日（日）〜3月31日（火）予定
提供店：とんかつ まい泉食堂（グランスタ東京店・エキュート立川店・エキュートエディション御茶ノ水店）
