タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。2026年は人気芸能人の妊娠、出産発表が相次ぐ“ベビーラッシュ”となっている。

みちょぱは「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。夫でモデル、タレントの大倉士門との2ショットとともに「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と生まれてくる我が子に思いを馳せ、「仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください！」と呼びかけていた。

みちょぱは2022年10月に大倉との結婚を発表した。

1月28日には女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）がCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

同日には、女優の筧美和子（31）が第1子妊娠を発表した。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表した。

2月4日には、タレントの岡田結実(25)が第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表していた。