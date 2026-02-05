秋田市の沼谷市長は、民間事業者のイオンタウンから新たな計画の提案があった外旭川地区でのまちづくり事業について、春までに、実現できるかどうかの結論を出したいとの意向を示しました。



スタジアム整備については、県と市の共同で事業を進める事が一つの選択肢であるとの認識を示しています。



今年4月の就任直後、前の市長が民間事業者のイオンタウンとともに実現を目指していた外旭川地区でのまちづくり事業を、白紙にする方針を表明した秋田市の沼谷市長。





イオンタウン側が先月、新たな計画を提案したことから、市は、再び事業を進めるかどうか、“再検討”を始めています。秋田市・沼谷市長「市民の皆様のニーズであるとか、公共性・公益性であるとか、経済・産業の発展ですとか、こういった秋田市が求めたい大きな柱、方向性というものに、大分従前のものよりははるかに沿っていただいてきているのかなと受け止めてます」イオンタウンの新たな計画には、卸売市場の移転や大規模な屋内遊戯施設の建設、それに新たな産業を生み出す拠点整備などが盛り込まれています。沼谷市長は、最初の事業計画を白紙にした後、市が単独で検討していた卸売市場の再整備の方向性にも関わることから、新たな提案を受け入れるかどうか、速やかに結論を出すとの意向を示しました。秋田市・沼谷市長「比較検討自体にものすごく時間がかかってしまうと、市場の再編整備がどんどん後ろに倒れていくと。それは市として、市場として望ましいものではありませんので」「春じゃないですかね。春が4月か5月か微妙ですけども、この冬、来月中にはなかなか難しいかもしれませんけども、春くらいには見通しはしっかり立てなければいけないのではないかと思ってます」このほか、沼谷市長は、新たなスタジアム整備について、仮に公設で進めるとなれば、県と市が共同で事業を担うことも、選択肢の一つであるとの見解を示しています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢スタジアム整備をめぐっては、行政側に加え、ブラウブリッツ秋田などの民間事業者による資金調達の動向も焦点ですが、クラブ側は、企業側に個別の依頼を行うのは、整備計画が具体化してからとの見通しを示しています。資金調達の方向性などに関する秋田放送の質問に回答したもので、全ての内容は、このあと、ABSのホームページに掲載する予定です。