【無印良品】北山宏光が「お店の味じゃん」と絶賛したレトルト食品「みんな好きだと思う」

北山宏光さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【初めての無印カレー】人気のレトルト商品食べ比べ！最強No.1は！？#204』という動画を投稿。動画では、北山さんが、【無印良品】の人気レトルトカレーを5種類を試食し、個人的なベスト1を決定する企画を公開してくれました。今回は、この中で北山さんが「お店の味」と絶賛した商品をピックアップ！

北山さんが、個人的No.1に選んだカレーががこちら！

◼︎焙煎スパイスのごろり牛肉カレー

無印良品 / 焙煎スパイスのごろり牛肉カレー 税込490円（公式サイトへ）

クミンやフェネグリークなどのスパイスはすべて焙煎してから調理されており、スパイスの香りが引き立つコク深い味わいのカレー。

ごろっとした牛肉も特徴！スパイスと赤ワインでマリネしてから焼くことで、しっかりとした旨みも楽しめます。

◼︎美味しさに驚き！

こちらを試食した北山さんは「うんま！」「お肉もすごい」「うわ、お店の味じゃん」と驚き。

さらに「レトルト？」「止まんない」「やばっ！」と、カレーのスパイシーな美味しさを絶賛されていました♪

その後、この日食べた商品の中でこちらを改めて個人的No. 1に選んだ北山さんは、その理由について、「本当に美味しかった。お肉も大きいし」「俺の好きな味だったかな」「みんな好きだと思う」と話してくれました♪

■動画もチェック

動画では、他にも北山さんが無印良品の人気のカレーを食べてその感想を話す様子も公開！ぜひチェックしてみてくださいね。