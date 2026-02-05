二宮和也、嵐のラストツアーに向けた準備は順調「みんなで会ってやれている」

2月5日放送のTBS系『THE TIME,』にて、嵐・二宮和也が、来月よりスタートする嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」への想いなどを語った。

番組インタビューの中で、二宮はツアーの準備について、「みんなで揃ってリハーサルをしていくのが、やはり1番こう、試合勘じゃないけども、取り戻す1番早いやり方だと思うんですよね」「みんなで会ってやれているのは僕らにとってはすごくありがたいことですし」とコメント。

続けて、「日々、リハもそうですけども、本番もやっていきたいなとは思いますね」「最後まで頑張って、みんなで1秒でも長く楽しい思い出を作れたらなとは思ってます」と語った。

さらに、「本当に気をつけなければならないなと思ってるのはケガね。ケガと病気」「我々にとっても最後になるわけですから、そうなった時に欠けるわけにはいかないなと思うと、急にケガと病気が怖い」と笑いまじりに話していた。