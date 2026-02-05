春の訪れを告げるひな飾りの展示が、きょうから天童市内で始まりました。

【写真を見る】所狭しと並ぶひな人形！ 春の訪れを告げる「天童の雛飾り」 江戸時代に作られた貴重なものも！（山形）

会場には地元の保育園児らも訪れ、ひな人形の魅力を感じ取っていました。

きらびやかな装束を纏った優しい表情の「女びな」に、凛々しい出で立ちの「男びな」。色鮮やかなひな人形が所狭しと並んでいます。

天童に春の訪れを告げる「天童の雛飾り」は今回で３１回目を迎えます。

市内６つの施設でひな人形の展示が行われ、そのうちの１つ、「天童織田の里歴史館」ではおよそ４００年前に作られたという元禄雛や、京都御所の正殿をなぞらえて作られた御殿飾り、昔話の一幕などを表現した押絵飾りなど市内の旧家などで大切に保管されてきたひな飾り、およそ１３００点が展示されています。

きょうはこの施設でオープニングイベントも開かれ、地元の保育園児が練習した歌と踊りを披露しました。

■園児がひな人形を見て感じたこと

園児「可愛かった」

園児「（Ｑ．家のおひな様と会場のおひな様を比べてどう？）こっちのおひな様のほうが可愛い」

園児「おひな様の顔が違って面白かった」

天童市内でひな人形を展示 高橋朱美さん「おひな様はその家の厄を受け取ってくれる。そういったことで皆さん大事にされた。長い間子どもたちを見てきたお人形を見ていただきたい」

「天童の雛飾り」は市内６つの会場で来月２２日まで行われています。