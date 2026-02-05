『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』第1弾PVでヒロインCV初公開 追加キャスト3人発表
4月放送スタートのテレビアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』が、TBS、BS11ほかにて放送されることが発表され、第1弾PVが公開された。あわせて、追加キャラクター＆キャスト情報が発表された。
【画像】肩出しで手を振るヒロイン！『灰原くん』新PV場面カット
第1弾PVでは、アニメの最新映像や星宮陽花里らヒロインたちのキャラクターボイスを初解禁。タイムリープ後、虹色の青春を目指して高校生活をやりなおす主人公・灰原夏希とヒロインたちの“2度目の出会い”や“再会”、さらに夏希と彼がやりなおし前の高校生活で片思いをしていた星宮陽花里との甘酸っぱい青春の一幕が描かれている。
また、追加キャラクター＆キャストとして、コミュ力が高く、運動神経も抜群な夏希の幼なじみ・本宮美織を中村カンナ、明るく元気なムードメーカー・佐倉詩を山根綺、陽花里の小学校からの幼なじみ・七瀬唯乃を鈴代紗弓が演じることが発表された。
さらに、3月15日に東京・ユナイテッド・シネマ豊洲にて、本作の先行上映イベントが開催される。本イベントはテレビアニメ上映パートとキャストトークショーパートの2部構成となっており、テレビアニメ上映パートでは第1話〜第4話を先行上映。キャストトークショーパートでは、上村祐翔（灰原夏希役）、高尾奏音（星宮陽花里役）、山根が登壇し、声優陣が本作品の魅力をたっぷりと届ける。
なお、チケットについては、きょう5日午後6時からローソンチケットにて先行抽選受付を開始している。
本作は、2度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ。就職を目前に控えた青年・灰原夏希。かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学4年生→高校入学直前にタイムリープしていた。
後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく…。果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか。
■本宮美織役：中村カンナコメント
――本作品の印象
"リアル"な青春。キラキラした青春もありつつ、多感な高校生たちの複雑さがリアルに描かれてます。さまざまな問題をかかえて今を必死に生きているキャラクターたち。みんな応援したくなります。そして、いろんな意味で懐かしさを感じます！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
演じさせていただく本宮美織は、誰とでも分け隔てなく接することができて、時には困ってる夏希を支えてあげるしっかり者です。そんな彼女も年相応の一面はもちろんあり…その時々の感情変化をしっかり汲み取って作品内で全力で青春させていただきます!!
■佐倉詩役：山根綺コメント
――本作品の印象
キャラクターそれぞれの等身大の痛みや、真っ直ぐな思いが描かれている作品だと思います。過去の後悔を抱えたまま高校生活をやり直すという、誰もが一度は夢見たシチュエーションから始まるストーリーですが、ただイージーにやり直すだけではない…！ぶつり合いも支え合いも、生々しく刺さります。見ていただけたら1日1日を後悔のないように生きようと思えるはずです！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
詩は、明るく元気で素直な女の子。でもその奥に、繊細でため込みがちな一面があって、空気を読んで一歩引いたり自分の本音を後回しにしてしまう瞬間があるので、そこのギャップをしっかりと出せるように、意識して演じました。何事にも一生懸命で優しい彼女を皆さんに愛していただけるよう、精一杯頑張ります！放送をお楽しみに!!
■七瀬唯乃役：鈴代紗弓
――本作品の印象
振り返れば青春だったのかも、と思えることはありますが、その当時はもっとこうすれば良かったな、ああしていれば…など、青春時代の心残りって確かにありますよね。「もう一度あの青春時代をやり直せたら」と多くの人が一度は思ったことがありそうな気持ちをフックにして、主人公の灰原くんが灰色だった青春時代をやり直して頑張る姿に、「いいぞ！頑張れ!!」と思いながら楽しく拝見していました。一発で覚えられるくらい他のキャラクターも個性が立っているので、それぞれの掛け合いを見るのも楽しかったです。灰原くんを中心に巻き起こる恋愛模様にも目が離せません!!
――演じるキャラクターの印象や意気込み
改めまして、七瀬唯乃役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！唯乃さんはみんなのことを見守っているお姉さん的な印象です。ですが特に仲良しの陽花里に対しては、お姉さん的な目線はありつつもきちんと親友としての絆を感じられる描写もあって、素敵な関係だな…と思ったのを覚えております。落ち着いているように見えて意外とプリティな一面も持っていたりするので、そこは放送をお楽しみに！灰原くんは虹色の青春を手に入れられるのか…！ぜひ一緒に見守っていただけたらうれしいです♪
