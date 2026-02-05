歌舞伎俳優・市川中車（６０）と息子の市川團子（２２）が５日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛」の会見に出席した。中車の父、三代目猿之助が長らく途絶えていた演目を１９８１年に復活させた演目で、親子での共演となる。

中車は「私と團子でやらせていただきますこと、本当にありがたく光栄に思っています」と喜びを明かした。近況の息子の活躍について聞かれると「親子ではございますが、我々は２０１２年６月５日に初日をともに迎えた同輩です。その時から１３年半がたちましたけども、子どもというのは覚えるのが早いんですね。私はどんどん差をつけられております」と自虐的に話し、息子を持ち上げた。

團子について「努力の人」と評価。横で聞いてた團子は父の発言に「父も努力の人と言ってくれましたけど、僕は全然、そんなことないんですけど」と笑い、「僕は子どものころからの父の映像も見てましたが、努力の人というのは、父の方こそ、努力のたまものです」ときり返して会場を湧かせていた。

５月３日〜２６日、東京・シアターミラノ座で上演。