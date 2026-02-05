【一番くじ ワンピース 赤髪海賊団】 6月6日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ワンピース 赤髪海賊団」を6月6日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は「ONE PIECE」に登場する赤髪海賊団をフィーチャーしたキャラクターくじ。ラインナップには船長のシャンクスをはじめ、ベン・ベックマン、ヤソップ、ラッキー・ルウがMASTERLISE EXPIECEブランドでフィギュア化。

また、ラストワン賞ではシャンクス＆ルフィの名シーンを再現したRevible Momentが登場する。

A賞 シャンクス MASTERLISE EXPIECE

全1種

サイズ：約21cm

B賞 ベン・ベックマン MASTERLISE EXPIECE

全1種

サイズ：約21.5cm

C賞 ヤソップ MASTERLISE EXPIECE

全1種

サイズ：約20.5cm

D賞 ラッキー・ルウ MASTERLISE EXPIECE

全1種

サイズ：約22cm

ラストワン賞 シャンクス＆ルフィ Revible Moment

サイズ：約15cm

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション