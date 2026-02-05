SNIDEL BEAUTYとTENが創る♡My Butterfly限定メイクアップコラボ

SNIDEL BEAUTYから、NCTのメンバーTENとのスペシャルコラボレーション第2弾が登場します。前回以上にクリエイターとして深く関わった今回のテーマは「My Butterfly」。淡い恋心や高鳴る鼓動を色と質感で表現し、メイクアップに詩的な余韻を添えます。TENの繊細な感性とSNIDEL BEAUTYのクリーンビューティが溶け合う限定コレクションは、纏うたびに心まで満たされる特別な存在です。

TENが描くMy Butterflyの世界



世界的に活躍するNCTのTENが、再びSNIDEL BEAUTYとタッグを組み誕生したMy Butterflyコレクション。

調和のとれた色彩や質感、そしてパッケージデザインに至るまで、TEN自身の表現力が息づいています。

淡く揺れ動く恋心をテーマに、ドキドキという感情を秘めたメイクアップは、見る角度や重ね方で異なる表情を演出。TENの愛の囁きに触れるような、やさしくも印象的な世界観が広がります。

限定アイテムで叶える洗練メイク



SNIDEL フェイス スタイリスト n EX05 My Butterflyは、限定1種7,480円(税込)。

モーヴ系カラーを中心に、ジュエリーパールやガラスパールを配合した4色のアイシャドウとハイライトがセットされた、ブランドを象徴するパレットです。

思いのままに重ねてもにごらず、シアーでピュアな発色を実現。パッケージにはTENの“目”を大胆に配し、ラインアートや猫のモチーフを取り入れた特別仕様です。

SNIDEL メルティング カラー バーム リミテッド キット T EX01 If You Love Meは、限定1種4,950円(税込)※オリジナルチャームとセット価格。

ふっくら厚膜なバームルージュで、くすみニュアンスのローズ系カラーが唇に自然なツヤを与えます。

オリジナルサイン入りアクリルプレートとビーズストラップ付きで、TENの感性をより身近に感じられる仕上がりです。

ファン必見の限定キットも登場



TEN My Butterfly限定キットは、数量限定12,430円(税込)。

フェイススタイリストnEX05My ButterflyとメルティングカラーバームリミテッドキットTEX01IfYouLoveMeに加え、未公開カット2種のオリジナルフォトステッカーがセットになっています。

TENが描くMy Butterflyの世界を丸ごと堪能できる、特別感あふれるキットです。※限定キットは数に限りがございます。品切れの際はご了承くださいませ。

心に羽ばたくMy Butterflyを纏って



TENとSNIDEL BEAUTYが紡ぐMy Butterflyコレクションは、メイクを通して感情や物語を表現する特別な存在。

2026年2月16日(月)午前10時より、スナイデルビューティ公式オンラインストアにて特設ページを公開、同時に限定商品も発売開始となります。

全国のSNIDEL BEAUTY直営店やオフィシャルオンラインストア、USAGIONLINE他でも展開予定。※事前予約は承っておりません。TENの世界観に包まれるひとときを、ぜひ体感して♡