あす6日にシーズン移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」が開幕する。昨季3年ぶりに国内無冠に終わった神戸は京都とアウェーで対戦。今季から就任したミヒャエル・スキッベ監督（61）は「毎日一緒に仕事をしていく中で、選手たちの自信を感じています」と意気込んだ。

昨季まで4年間指揮を執った広島では、開幕戦で負けなし（2勝2分け）。初年度（22年）は新型コロナウイルスの水際対策の影響で来日が遅れたためベンチ入りできず「コーチの方が指揮を執ってくれたのが、もしかしたら（良い流れの）要因かも」と冗談を飛ばしたが「相手へのリスペクトを持った上で、チーム全体が開幕戦に向けて良い準備ができていた。自信を持って試合に臨んで欲しいし、そのような気持ちを与えてあげることが大事だと思っていた」という。そして同じ雰囲気を神戸からも感じ取っていると強調した。

京都戦から中3日の9日にはACLE1次リーグのFCソウル戦（韓国）が控える。2月は公式戦6試合の過密日程となるが「何試合先も見ない」と目の前の一戦に集中。昨年上位を争った関西のライバルを蹴散らし、覇権奪回の一歩を踏み出す。