俳優の石田ゆり子（56）が、スタイル際立つ最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】石田ゆり子の激変した姿&スタイル際立つ最新ショット

2025年6月16日に更新したInstagramで、「そんじょそこらの男子より短い気がします。」と、ショートカットヘアに激変した姿を披露。「一瞬誰だか分かりませんでした」「別人級！」などと話題になっていた。

スタイル際立つ最新ショット反響

2026年2月4日の投稿では、ファッションブランド「コル ピエロ」の洋服に身を包み、服装へのこだわりを明かした。「服が好きで、たくさんの服を着る機会に恵まれますが、いつもおもうこと。わたしが服に求めていることは体を入れた時に自分らしくいられること。そして、その服を着た自分を鏡の中に見た時に、あれ、なんかきょういい感じってふわりと幸せになること。そしてなにより自然であること。着回しがきいてシルエットが美しく動きやすくて、色合いも、素材も、ケアのしやすさも、コルピエロの服って、人に例えるなら誠実で信頼できる大切な友達、みたいだなぁと改めて思う」とつづっている。

この投稿には、「ゆり子さん凄くお似合いです」「憧れです」「かわいいと思わず声が出てしまいました」「3枚目、ヒロシさんみたい」など、さまざまな反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）