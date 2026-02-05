足元からうるおいまで、冬の快適さをまるごと整える清潔ヒーター【シャープ】のヒーターがAmazonに登場中‼
暖かさも加湿も自動でおまかせ。冬の空気をやさしく整える一台【シャープ】のヒーターがAmazonに登場!
シャープのヒーターは、暖気の上昇を抑えながら遠くまで温風を届け、足元からしっかり包み込むような暖かさを実現する加湿機能付き温風ヒーターだ。給水ポンプでくみ上げた水を加湿フィルターへ送り、余分な水は加湿トレーに落ちる構造になっているため、フィルターが水に浸からず清潔な状態を保てる。分解しやすい設計でお手入れも簡単にでき、きれいな温風とうるおいを長く楽しめるのが魅力だ。
運転停止後には加湿フィルターを自動洗浄し、水あかや濁りの発生を抑えて清潔さをキープする。業界トップクラスの加湿量に加え、プラズマクラスターによる清潔な風を届け、乾燥しがちな冬の室内にしっかりとうるおいを与えてくれる。
8時間操作がない場合は自動で停止するため、切り忘れを防いで電気代の節約にもつながる。本体が転倒・傾いた際には通電を停止する内蔵式の安全機構を採用し、倒れたまま再通電しない安心設計だ。給水タンクにはAg+イオンカートリッジを取り付けることができ、水中の菌を抑制しながら清潔さを保てる。
室内の温度と湿度をセンサーで感知し、ムダを抑えながら快適な暖かさとうるおいを維持する機能も搭載。操作部には抗菌加工が施され、毎日安心して使える清潔設計のヒーターとなっている。
