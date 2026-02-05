お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきさんは2月4日、自身のInstagramを更新。過去にメディアなどで公言していた自身の「最低年収」について捏造があったことを謝罪し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：布川ひろきさん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきさんは2月4日、自身のInstagramを更新。過去にメディアなどで公言していた自身の「最低年収」について捏造があったことをユニークに謝罪しました。

【写真】最低年収の捏造をユニークに謝罪

「921円は嘘ついてもいいんですか？」

布川さんは「私、布川ひろきは最低年収が6万円だとメディアで言っていましたが、最低年収は5万8千円でした。この度は捏造をしてしまい大変申し訳ありませんでした」とつづり、自身の過去の公言についてまさかの“謝罪”を行いました。

投稿には、平成25年度の支払明細書とみられる画像も添えられており、そこには確かに「出演料 5万8千921円」との記載が。

わずか数千円の差を「捏造」として潔く（？）認める布川さんらしいシュールな投稿に、コメントでは、「四捨五入したら60000円なので、捏造ではありません」「さすがにダメだろそういうのはちゃんとやらないと」「税務署からすると、本業はアルバイトで芸人は趣味やね」「921円は嘘ついてもいいんですか？」などの声が寄せられています。

単独ツアーのチケットが販売中

現在、トム・ブラウンの単独ライブ全国ツアー「僕は僕のよこがおを知らない」のチケットが販売中とのこと。すでに完売となっている地域も出てくるなど、その注目度は抜群ですが、会場によってはまだ手に入るチャンスも残されているようです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)