「捏造をしてしまい大変申し訳ありませんでした」人気お笑い芸人の“謝罪”に反響「さすがにダメだろ」
お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきさんは2月4日、自身のInstagramを更新。過去にメディアなどで公言していた自身の「最低年収」について捏造があったことをユニークに謝罪しました。
【写真】最低年収の捏造をユニークに謝罪
投稿には、平成25年度の支払明細書とみられる画像も添えられており、そこには確かに「出演料 5万8千921円」との記載が。
わずか数千円の差を「捏造」として潔く（？）認める布川さんらしいシュールな投稿に、コメントでは、「四捨五入したら60000円なので、捏造ではありません」「さすがにダメだろそういうのはちゃんとやらないと」「税務署からすると、本業はアルバイトで芸人は趣味やね」「921円は嘘ついてもいいんですか？」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
単独ツアーのチケットが販売中現在、トム・ブラウンの単独ライブ全国ツアー「僕は僕のよこがおを知らない」のチケットが販売中とのこと。すでに完売となっている地域も出てくるなど、その注目度は抜群ですが、会場によってはまだ手に入るチャンスも残されているようです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
