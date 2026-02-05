【ひらがなクイズ】1分で解ける？ 空欄に共通する2文字は？ 「朝食の定番」がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食生活から趣味、地理、そして動物まで、日常生活の中でよく耳にする言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
しり□□
□□ばむ
□□ぷす
□□ぱか
ヒント：「つぶらな瞳」と「もふもふの毛」が特徴的な動物の名前……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ある」を入れると、次のようになります。
しりある（シリアル）
あるばむ（アルバム）
あるぷす（アルプス）
あるぱか（アルパカ）
朝の味方「シリアル」や思い出を綴る「アルバム」、雄大な「アルプス」山脈、そして癒やし系動物の「アルパカ」が並びました。今回はすべて外来語（カタカナ語）がベースの問題でしたが、ひらがな2文字の「ある」が、食卓から山脈、南米の動物までを華麗につないでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食生活から趣味、地理、そして動物まで、日常生活の中でよく耳にする言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
しり□□
□□ばむ
□□ぷす
□□ぱか
ヒント：「つぶらな瞳」と「もふもふの毛」が特徴的な動物の名前……？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ある正解は「ある」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ある」を入れると、次のようになります。
しりある（シリアル）
あるばむ（アルバム）
あるぷす（アルプス）
あるぱか（アルパカ）
朝の味方「シリアル」や思い出を綴る「アルバム」、雄大な「アルプス」山脈、そして癒やし系動物の「アルパカ」が並びました。今回はすべて外来語（カタカナ語）がベースの問題でしたが、ひらがな2文字の「ある」が、食卓から山脈、南米の動物までを華麗につないでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)