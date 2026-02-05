トキとヘブンに怪談を話すフミだが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は6日、「マツエ、スバラシ。」の第90回が放送される。

トキ(郄石あかり)はレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)と久しぶりに散歩を楽しむ。しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中、再び松江に冬が訪れようとしていた。

ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは、心配するヘブンに「一緒に怪談を聞かないか」と提案し、松野フミ(池脇千鶴)に怪談を話してもらう。しかし、ヘブンはトキの様子が気になってしまう。それから数日後、松野家にヘブン宛の大きな荷物が届けられる。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

トキ(郄石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)に怪談を語るフミ(池脇千鶴)

「ばけばけ」より(C)NHK

トキ(郄石あかり)の様子がどこかおかしい

「ばけばけ」より(C)NHK

トキ(郄石あかり)を心配するヘブン(トミー・バストウ)

「ばけばけ」より(C)NHK

松野家に大きな荷物が届く

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。