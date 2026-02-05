¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÌ¿Í¡×À¸¸«°¦ÎÜ¤¬»¦¤·²°¤ËàÊÑ¿Èá¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥»¤Ä¤èÌò¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ÆÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×±Ç²è¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ËÅÅ¥Î¥³¤òÊú¤¨¤Æ
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¡¢»¦¤·²°Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÊ±Áõ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×(4·î29Æü¸ø³«)¤Ë¡¢»¦¤·²°¡ÖÂçÐÇ¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ö¸¶ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï»×¤¤ÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¬µ¯¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤¤¤ï¤ì¤¿»¦¤·²°¡¢ºäËÜÂÀÏº(ÌÜ¹õÏ¡)¤¬¼çÌò¡£Îø¤ò¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿10²¯±ß¤Î·ü¾Þ¶â¤òÁÀ¤Ã¤Æ»ÉµÒ¤¬¼¡¡¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£À¸¸«¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÂçÐÇ¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤½¤°¤ï¤ÌµðÂç¤ÊÅÅ¥Î¥³¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ËÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤òÈï¤ê¡¢ÅÅ¥Î¥³¤òÊú¤¨¤¿Ê±Áõ¼Ì¿¿¤Ë¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÌ¿Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥»¤Ä¤èÂçÐÇÌò¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ÆÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£