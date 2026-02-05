「ええええええええええ」「今？」開幕２日前！実績十分のJ２GKが離脱でファン衝撃
J２の湘南ベルマーレが２月５日、「ポープ・ウィリアム選手が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、本日チームを離脱いたします。今後につきましては決定次第お知らせいたします」と発表した。
1994年10月生まれで31歳のGKは、FC町田ゼルビア、横浜F・マリノスなどを経て、昨夏に湘南に移籍。加入当初は先発を重ねるも、９月以降は出番がなく、背番号１として巻き返しが期待されていた。
ただ、新シーズン開幕の２日前に離脱。一方を届けたクラブ公式Xの投稿に、驚きの声が続々と寄せられている。
「ええええええええええ」
「今？」
「移籍オファーは突然に」
「ポープここで海外移籍決めたの！？」
「開幕直前で？ユニ買った人大丈夫？」
「寂しいが更なる飛躍して活躍の場を見たい」
「ポープの世界での活躍楽しみにしております」
「続報を待ちます」
ポープは世代別の日本代表歴を持ち、町田や横浜FMでレギュラーを担った実績十分な守護神だ。新天地は一体どこになるのか。初の海外挑戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
