あす（6日）北海道で大荒れの天気に 土日は強い寒気の影響で日本海側の地域を中心に大雪に 九州から関東の太平洋側にも雪雲が流れ込む所がある見込み
木曜日は、日本列島の南の高気圧の影響で南風が入りやすく、気温が上がりました。金曜日は低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通り、北海道では雪や風が強く、猛ふぶきとなるおそれがあります。また、土日は上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側の地域を中心に大雪となり、九州から関東の太平洋側にも雪雲が流れ込む所があるでしょう。交通機関にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
【24時間予想降雪量】（いずれも多い所で）
▼5日午後6時から6日午後6時
北海道 50センチ
▼6日午後6時から7日午後6時
北海道 50センチ
東北 50センチ
関東甲信 20センチ
北陸 50センチ
中国 30センチ
▼7日午後6時から8日午後6時
北海道 40センチ
東北 50センチ
関東甲信 30センチ
北陸 70センチ
近畿 50センチ
中国 50センチ
【金曜日の天気】
北日本や北陸は雪が降り、北海道では風も強く、猛ふぶきに警戒をしてください。九州から関東の太平洋側は晴れて、特に関東は空気の乾燥が続くでしょう。東京の最小湿度は25%ほどの予想で、火の取り扱いに十分注意をしてください。
【金曜日の最高気温】
札幌 ：-1℃ 釧路： 3℃
青森 ： 1℃ 盛岡： 2℃
仙台 ： 9℃ 新潟： 5℃
長野 ： 8℃ 金沢： 8℃
名古屋：13℃ 東京：16℃
大阪 ：13℃ 岡山：14℃
広島 ：14℃ 松江：10℃
高知 ：17℃ 福岡：13℃
鹿児島：16℃ 那覇：23℃
【週間予報】
土日は日本海側を中心に雪で、太平洋側でも雪が降る所があるでしょう。また気温も土日は低く、東京や大阪の予想最高気温は土曜日は8℃、日曜日は6℃、札幌の最高気温は土日は氷点下4℃で真冬日となるため、体調を崩さないようお気を付けください。