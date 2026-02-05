木曜日は、日本列島の南の高気圧の影響で南風が入りやすく、気温が上がりました。金曜日は低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通り、北海道では雪や風が強く、猛ふぶきとなるおそれがあります。また、土日は上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側の地域を中心に大雪となり、九州から関東の太平洋側にも雪雲が流れ込む所があるでしょう。交通機関にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

【24時間予想降雪量】（いずれも多い所で）

▼5日午後6時から6日午後6時

北海道 50センチ

▼6日午後6時から7日午後6時

北海道 50センチ

東北 50センチ

関東甲信 20センチ

北陸 50センチ

中国 30センチ

▼7日午後6時から8日午後6時

北海道 40センチ

東北 50センチ

関東甲信 30センチ

北陸 70センチ

近畿 50センチ

中国 50センチ

【金曜日の天気】

北日本や北陸は雪が降り、北海道では風も強く、猛ふぶきに警戒をしてください。九州から関東の太平洋側は晴れて、特に関東は空気の乾燥が続くでしょう。東京の最小湿度は25%ほどの予想で、火の取り扱いに十分注意をしてください。

【金曜日の最高気温】

札幌 ：-1℃ 釧路： 3℃

青森 ： 1℃ 盛岡： 2℃

仙台 ： 9℃ 新潟： 5℃

長野 ： 8℃ 金沢： 8℃

名古屋：13℃ 東京：16℃

大阪 ：13℃ 岡山：14℃

広島 ：14℃ 松江：10℃

高知 ：17℃ 福岡：13℃

鹿児島：16℃ 那覇：23℃

【週間予報】

土日は日本海側を中心に雪で、太平洋側でも雪が降る所があるでしょう。また気温も土日は低く、東京や大阪の予想最高気温は土曜日は8℃、日曜日は6℃、札幌の最高気温は土日は氷点下4℃で真冬日となるため、体調を崩さないようお気を付けください。