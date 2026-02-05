XG・COCONAがグッチのブランドアンバサダーに就任「意味のあるかたちで世界へ届けていきたい」
HIPHOP／R＆Bグループ・XGのメンバー・COCONAが、グッチのブランドアンバサダーに就任することが決定した。
【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONA
圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的にも高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらす存在として期待されている。
ブランドアンバサダーとして、COCONAは今後、グッチが展開するさまざまなイベントや取り組みに参加する予定だ。
今回のブランドアンバサダー就任にあたり、COCONAは「伝統や歴史を大切にしながら、時代とともに進化し続けるグッチの姿勢に、これまで刺激をもらってきました。そんなグッチのブランドアンバサダーに就任できたことを、心から光栄に思います。これからグッチと歩みを共にしながら、そのビジョンを新しく、そして意味のあるかたちで世界へ届けていきたいと思います」とコメントしている。
XGは、1月23日に初のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリースし、国内外で大きな注目を集めている。また、あす6日からは、グループとして2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』をスタートさせる。
COCONAは昨年12月に20歳の誕生日を迎え、インスタグラムで「20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と切り出しながら、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました」とファンに報告した。グループとしてのグローバルな活躍に加え、COCONAの個人としての動向にも、今後ますます注目が集まる。
【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONA
圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的にも高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらす存在として期待されている。
今回のブランドアンバサダー就任にあたり、COCONAは「伝統や歴史を大切にしながら、時代とともに進化し続けるグッチの姿勢に、これまで刺激をもらってきました。そんなグッチのブランドアンバサダーに就任できたことを、心から光栄に思います。これからグッチと歩みを共にしながら、そのビジョンを新しく、そして意味のあるかたちで世界へ届けていきたいと思います」とコメントしている。
XGは、1月23日に初のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリースし、国内外で大きな注目を集めている。また、あす6日からは、グループとして2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』をスタートさせる。
COCONAは昨年12月に20歳の誕生日を迎え、インスタグラムで「20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と切り出しながら、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました」とファンに報告した。グループとしてのグローバルな活躍に加え、COCONAの個人としての動向にも、今後ますます注目が集まる。