5日午前、益城町で通園バスと車が衝突し、横転しました。バスに乗っていた園児4人に目立ったけがはありませんでした。一方、この交差点では、これまでにも事故が起きていました。



5日午前9時前、益城町で、認定こども園に向かっていたバスの側面に乗用車が衝突しました。



花木瞳記者

「益城町広崎の事故現場です。園児を送迎するバスが横転し道を完全にふさいでしまっています」



バスには、3歳から6歳の園児4人と、男性運転手、職員のあわせて6人が乗っていました。

園児を救出した男性

「キキキキ、ドーンと音がしたんですよ。横転した車に登って、『まず子どもを出しますよ』と言って、子どもを4人（車から）出しました。」



この事故で、園児3人が病院に搬送され、もう1人も病院に行きましたが、目立ったけがはないということです。乗用車に乗っていた34歳の女性と子どもにもけがはありませんでした。



警察は、中央線のある道路を走っていた送迎バスに、右側から出てきた乗用車が衝突したとみています。

町によると、現場は熊本地震に伴う区画整理でおよそ2年前に完成した道路。信号機や一時停止の標識は設置されておらず、これまでにも事故が起きていました。



近所に住む人

「何回か（事故が）あっているのを見たことがある。」

「見にくいんですよね。やっぱり標識もないし、ミラーもないし、何かやっぱつけてもらいたい。」



益城町では、路面に注意喚起の表記をするなど、対策を検討するとしています。