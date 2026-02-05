５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８８円９０銭（０・４１％）高の４万６７０８円２２銭だった。

３日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち６割超にあたる２２６銘柄が値上がりした。

足元で本格化している上場企業の２０２５年４〜１２月期決算発表で、堅調な業績や見通しを示した企業を中心に買いが広がり、東証プライム銘柄の７割超が上昇した。

個別銘柄の上昇率は決算内容が好感されたふくおかフィナンシャルグループの１０・２７％が最大だった。Ｊ．フロントリテイリング（８・８６％）、パナソニックホールディングス（８・４１％）と続いた。

下落率は、ローム（９・０５％）、ダイキン工業（７・４３％）、ソフトバンクグループ（７・０１％）の順に大きかった。

一方、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４７５円３２銭（０・８８％）安の５万３８１８円０４銭だった。２日連続で下落した。日経平均への影響が大きい一部の半導体関連銘柄が下落したことで、両指数で異なる値動きとなった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３・１７ポイント（０・０９％）低い３６５２・４１。