ターゲットは“親御さん” 息子・娘の結婚に向け石川県がセミナー 狙いは婚姻数増加と少子化の歯止め
去年、過去最少を更新した出生数。少子化に歯止めをかけようと5日、石川県が開いたセミナーのターゲットは、結婚を考える本人ではなく、その親たちでした。その狙いとは…
5日、金沢市で開かれたのは…
ウエディングプランナーを目指す学生たちが企画した、ブライダルショーです。
企画から会場設営まで、すべて学生が手作り。
学生は：
「やっぱりお客様に満足してもらえる結果になるために、笑顔を気を付けて挑みました」
「主役はモデルなので、モデルに視線が集まるためにポージングしてるときは、わざと司会の言語を消したりだとか、そういったところを工夫しました」
石川県内の婚姻数は年々、緩やかに減り続け、2024年度には3761組と10年前の7割程度まで減少。
出生数も過去最少を更新し、6078人となりました。
こうした少子化に歯止めを掛けるため、この日、石川県ではこんな取り組みが…
重盛 友登 記者：
「金沢市内で開かれているこちらのセミナー。『親御さんのための』結婚応援セミナーと書かれています」
セミナーの対象者は、結婚を考える本人ではなく、その親世代。
結婚支援の専門家は、未婚化が進む理由を、若者がさまざまなプレッシャーにさらされ、余裕がなくなっているからだと話します。
地域 結婚支援アドバイザー・板本 洋子 氏：
「子どもは仕事のプレッシャーも入ってくる、結婚へのプレッシャーも入ってくる、世間体のプレッシャーも入ってくる、何かとプレッシャーを感じるんですね」
こうしたプレッシャーを取り除くためには、親世代のアドバイスや支援が重要だとしました。
婚姻数の減少と加速する少子化。
石川県では、他にも婚活支援サイトやイベントなども合わせて行い、サポートを充実させたいとしています。