去年、過去最少を更新した出生数。少子化に歯止めをかけようと5日、石川県が開いたセミナーのターゲットは、結婚を考える本人ではなく、その親たちでした。その狙いとは…



5日、金沢市で開かれたのは…



ウエディングプランナーを目指す学生たちが企画した、ブライダルショーです。



企画から会場設営まで、すべて学生が手作り。



学生は：

「やっぱりお客様に満足してもらえる結果になるために、笑顔を気を付けて挑みました」

「主役はモデルなので、モデルに視線が集まるためにポージングしてるときは、わざと司会の言語を消したりだとか、そういったところを工夫しました」





華々しい舞台の一方、社会課題となっているのが、若者世代の未婚化とそれに伴う少子化です。

石川県内の婚姻数は年々、緩やかに減り続け、2024年度には3761組と10年前の7割程度まで減少。



出生数も過去最少を更新し、6078人となりました。



こうした少子化に歯止めを掛けるため、この日、石川県ではこんな取り組みが…



重盛 友登 記者：

「金沢市内で開かれているこちらのセミナー。『親御さんのための』結婚応援セミナーと書かれています」



セミナーの対象者は、結婚を考える本人ではなく、その親世代。

結婚支援の専門家は、未婚化が進む理由を、若者がさまざまなプレッシャーにさらされ、余裕がなくなっているからだと話します。



地域 結婚支援アドバイザー・板本 洋子 氏：

「子どもは仕事のプレッシャーも入ってくる、結婚へのプレッシャーも入ってくる、世間体のプレッシャーも入ってくる、何かとプレッシャーを感じるんですね」



こうしたプレッシャーを取り除くためには、親世代のアドバイスや支援が重要だとしました。



婚姻数の減少と加速する少子化。



石川県では、他にも婚活支援サイトやイベントなども合わせて行い、サポートを充実させたいとしています。

