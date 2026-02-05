カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、抹茶の世界的ブームについて報じた。

昨年から海外の観光客が京都で抹茶の爆買いをする様子が増えてきた。フランス、ベルギー、タイなど世界各国から、ＳＮＳやメールで大量に抹茶を購入したいという依頼が殺到。その結果、抹茶の生産量が増え、煎茶などそれ以外のお茶が減り価格が高騰する状態となっており、実際にいいお茶の仕入れがはるかに難しくなっているという。

この状況にスイーツ好きのゲスト・的場浩司は「スイーツ作ってる友人多いですけど、抹茶を使ったスイーツは抹茶が高騰しているから、スイーツの値段が上がる。いろんなものが今値上がりしているので、町のケーキ屋さんとかは結構キャーキャー言ってます。まずいって」と厳しい現状を明かした。メッセンジャー・黒田有は「海外に出すやつって、円安になってるところで値段をもっと上げてもいいんじゃないのって思う。そこまでお茶というのが高くないと思ってしまってるから考え方を変えて、お茶は高級品で、２番茶じゃなくて３番茶、４番茶でもいいよ、ということになったら変わっていく」と私見を述べた。