みちょぱ、第1子妊娠発表「顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと」
【モデルプレス＝2026/02/05】タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が2月5日、自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表した。
【写真】27歳美人タレント、“夫と密着”マタニティマーク持った妊娠報告ショット
みちょぱは、夫でタレントの大倉士門とともにマタニティマークを持った写真を添えて「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と第1子の妊娠を発表。こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と心境をつづった。
また「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」と体調を報告し、無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」としている。
今後の仕事については「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください！」と伝えた。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。顔が似ていることでも話題を呼び、互いのSNSでは仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、第1子妊娠発表
◆みちょぱ、大倉士門と2022年に結婚
