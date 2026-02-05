XG・COCONA、グッチブランドアンバサダー就任 音楽＆ファッション両分野で存在感放つ【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/05】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）のCOCONA（ココナ）が、グッチのブランドアンバサダーに就任した。
【写真】ノンバイナリー公表歌手、グッチ纏ったラグジュアリーな姿
圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的に高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらす存在として期待されている。
ブランドアンバサダーとして、COCONAは今後、グッチが展開するさまざまなイベントや取り組みに参加予定。今回のブランドアンバサダー就任にあたり、COCONAは「伝統や歴史を大切にしながら、時代とともに進化し続けるグッチの姿勢に、これまで刺激をもらってきました。そんなグッチのブランドアンバサダーに就任できたことを、心から光栄に思います。これからグッチと歩みを共にしながら、そのビジョンを新しく、そして意味のあるかたちで世界へ届けていきたいと思います」とコメントを寄せている。
XGは、1月23日にリリースした自身初のフルアルバム「THE CORE - 核」が、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初のTop100である93位にランクインするなど、多くのグローバルチャートを席巻中。また、6日からは、グループとして2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR： THE CORE」をスタートさせる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
